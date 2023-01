Polittalk zur Räumung in Lützerath »Wollen Sie behaupten, ich hätte gelogen?«

Jürgen Trittin (Grüne) findet den Polizeieinsatz nicht so schlimm, Carla Reemtsma (Fridays for Future) ist wütend, Linda Teuteberg (FDP) will nicht auf Atomkraft verzichten. Im SPIEGEL-Spitzengespräch streiten sie über Lützerath und die Folgen.