Die Techniker der Luftwaffe hatten in Abu Dhabi zuvor alles versucht, um eine weitere Panne auszuschließen. So startete der A340 am frühen Montagabend sogar zu einem etwa 30-minütigen Testflug rund um das Golf-Emirat, dabei trat der Fehler an den Klappen der Tragflächen nicht auf. Allerdings war der Jet für den Testflug nicht komplett vollgetankt. Die Techniker vermuten deshalb, dass der Fehler nur bei einem Flug unter Volllast, also mit komplett vollen Tanks, auftritt. Derzeit untersucht ein Team von Luftwaffenexperten, ob diese Hypothese zutrifft. Auch die Lufthansa Technik, die die Flieger der Flugbereitschaft regelmäßig überholt, ist in die Untersuchung eingebunden.