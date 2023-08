Tonnenweise Kerosin abgelassen

Das führte dazu, dass Außenministerin Baerbock ihre geplante Australienreise absagen musste. Zuvor war die Grünenpolitikerin für mehrere Tage in Abu Dhabi gestrandet.

Wegen der Störungen musste die Maschine zweimal rund 80 Tonnen Kerosin in der Luft ablassen und nach Abu Dhabi zurückkehren. Aufgrund der wiederholten Probleme entschied die Luftwaffe, gleich beide A340-Jets, die die Flugbereitschaft in Betrieb hat, umgehend auszumustern.

In den Tagen nach der Pannenserie hatten Luftwaffen-Fachleute und Experten der Lufthansa Technik nach der Problemursache gesucht. Ausgetauscht wurde am Ende vor allem ein Sensor an den Tragflächen, der das Einfahren der Startklappen verhindert haben könnte. Bei Tests am Boden trat die Blockierung, in der Luftfahrt als »flap lock« bekannt, nach dem Wechsel nicht mehr auf.