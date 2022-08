Luftwaffe startet Verlegeübung Mit sechs Eurofightern in 24 Stunden nach Singapur

Rund 250 Soldatinnen und Soldaten und Zehntausende Kilometer: Im größten Einsatz der Luftwaffe in Friedenszeiten sind sechs Eurofighter in den Indopazifik gestartet. Am Nachmittag hoben die Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg an der Donau ab. Ziel ist die erste Militärübung der Luftwaffe in Australien.