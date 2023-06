Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato – das Manöver »Air Defender 2023« – beginnt an diesem Montag. An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die Nato teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Darunter sind 70 Maschinen aus Deutschland. Rund 90 Prozent des Flugverkehrs soll in Deutschland und den angrenzenden Küstengebieten der Nord- und Ostsee stattfinden.