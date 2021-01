Luisa Neubauer im SPIEGEL-Spitzengespräch »Im Schatten von Corona wird Klimazerstörung vorangetrieben«

Klimaschutz, war da was? Die Corona-Pandemie verdrängt eine andere große Krise unserer Zeit. »Fridays for Future«-Aktivistin Luisa Neubauer sagt, was die Politik im Krisenmodus versäumt hat.