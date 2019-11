Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt U-Ausschuss lädt Lutz Bachmann als Zeugen

Der Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Anschlag am Berliner Breitscheidplatz will den Pegida-Initiator Lutz Bachmann als Zeugen laden. Einem entsprechenden Antrag der Grünen stimmte die AfD zu - alle anderen Fraktionen enthielten sich.

Es geht um einen Tweet vom Abend des 19. Dezember 2016, den Bachmann wenige Stunden nach dem Anschlag absetzte. Damals schrieb Bachmann, er habe eine "interne Info" aus der Berliner Polizeiführung: "Täter tunesischer Moslem." Wie sich herausstellte, hatte Bachmann recht. Woher hatte Bachmann seine Informationen?

Interne Info aus Berliner Polizeiführung:

Täter tunesischer Moslem.

Das der Generalbundesanwalt übernimmt, spricht für die Echtheit. — Lutz Bachmann (@lutzbofficial) December 19, 2016

Das wollen die Grünen herausfinden. Sie wollen wissen, wie Bachmann zu dieser frühen Zeit erfahren konnte, dass der Attentäter Tunesier war. Die anderen Parteien sehen die Vorladung aber nach wie vor skeptisch. "Wir sehen die Gefahr, dass Bachmann die Sitzung für seine rassistischen Reden nutzt. In der Sache selbst wird er keine ehrliche Antwort geben", sagte die Obfrau der Linksfraktion im Gremium, Martina Renner, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Ich finde es in der Sache völlig absurd und dämlich, was die Grünen da machen", sagte der SPD-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Mahmut Özdemir, dem SPIEGEL. "Die Grünen müssen sich nur umschauen, in wessen Gesellschaft sie sich befinden, um diesen Beweisantrag durchzubringen", sagte er. Damit spielte Özdemir darauf an, dass die AfD dem Antrag der Grünen als einzige andere Fraktion zustimmte.

Grüne wehren sich

Die Grünen wehren sich gegen den Vorwurf. Er sei "absurd", sagte die grüne Obfrau Irene Mihalic dem SPIEGEL. "Man kann Rechtsextremisten doch nicht prozessual privilegieren und ihnen unangenehme Vorladungen ersparen", sagte sie. Bachmann stehe als Zeuge unter Wahrheitspflicht.

Bachmanns Tweet hatte Ende 2016 auch im Bundeskanzleramt für Irritationen gesorgt. "Könntet ihr dem mal nachgehen?", schrieb eine Kanzleramtsmitarbeiterin nach SPIEGEL-Informationen in einer E-Mail. Wenige Tage später lag eine Antwort vor: Das Bundesinnenministerium könne nicht rekonstruieren, ob Bachmann so früh überhaupt wissen konnte, dass der Attentäter Tunesier war. Die Berliner Polizei habe bestritten, dass zu dem Zeitpunkt bereits entsprechende Informationen vorgelegen hätten. Damit schien die Sache abgehakt.

Bachmann selbst bestritt wenige Tage nach Absenden des Tweets, dass er Informationen aus Sicherheitskreisen erhalten habe. "Liebe Presse, ich gebe es zu, ich hatte natürlich nur meine Glaskugel und keinen Informanten! Und jetzt bitte Ruhe geben, okay?", schrieb er am 22. Dezember, drei Tage nach dem Anschlag, auf Twitter.

Liebe Presse, ich gebe es zu, ich hatte natürlich nur meine Glaskugel und keinen Informanten!

Und jetzt bitte Ruhe geben, ok? — Lutz Bachmann (@lutzbofficial) December 22, 2016

Wie die "Sächsische Zeitung" weiter berichtet, solle Bachmanns Vernehmung möglichst bald erfolgen. Allerdings sei wegen vieler weiterer Zeugen geladen derzeit erst Anfang 2020 mit seinem Auftritt zu rechnen.