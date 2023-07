Die Absicht und die Fähigkeiten, kritische Infrastrukturen von Nato-Staaten aufzuklären und gegebenenfalls zu sabotieren, sei »eine ernstzunehmende Bedrohung«. Zusätzlich konnten in den Jahren 2021 und 2022 »hybride Maßnahmen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung erkannt werden«, heißt es in dem Bericht. Dabei sei nicht nur die öffentliche Meinung in Deutschland, sondern auch die Bevölkerung in den Einsatzländern der Bundeswehr – etwa in den baltischen Staaten – Ziel russischer Einflussmaßnahmen.