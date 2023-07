Die nächste Bundestagswahl findet erst 2025 statt. Und ob die Union dann den Kanzler stellt, ist auch nicht sicher. CSU-Chef Markus Söder gibt dennoch bereits ein vollmundiges Versprechen über das Heizungsgesetz: »Wir würden dieses Gesetz in der Form nach der Bundestagswahl komplett überarbeiten und auch wieder abschaffen«, sagte der bayerische Ministerpräsident in der ARD-Sendung »Maischberger«. Bereits zur Abstimmung in dieser Woche werde die Unionsfraktion alles tun, um das Gesetz zu verhindern. »Es ist und bleibt ein Irrweg«, so Söder.