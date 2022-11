Baerbock selbst hatte die weitere Bereitschaft der Bundesregierung zur Beteiligung an solchen Uno-Einsätzen betont. »Uno-Friedensmissionen bleiben zentraler Bestandteil unserer Außen-, Entwicklungs-, Sicherheitspolitik«, betonte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in der Debatte über den Haushalt des Auswärtigen Amts im Bundestag die Verlässlichkeit Deutschlands. »Uno-Friedensmissionen dienen auch unserer eigenen Sicherheit.« Deutschland werde sein Engagement in der krisengebeutelten Sahelregion gemeinsam mit internationalen Partnern neu aufstellen.