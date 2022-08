Nun kommt es anders. Am Mittwochabend, nachdem das Schreiben an die Parlamentarier verschickt wurde, ging nach SPIEGEL-Informationen die Überflugs- und Landegenehmigung aus der malischen Hauptstadt Bamako in Berlin ein. Wie aus einer am Donnerstagvormittag verschickten Unterrichtung des Einsatzführungskommandos an die Parlamentarier hervorgeht, sollen 93 Soldatinnen und Soldaten nach Mali verlegt werden.

Schikane – oder nur Überforderung?

In der Bundesregierung herrschte zuletzt Uneinigkeit darüber, ob die Verzögerungen aufseiten der malischen Regierung absichtliche Schikanen sind oder Ausdruck einer Überforderung. Verteidigungsministerin Lambrecht ließ am Freitag vergangener Woche alle Aufklärungsoperationen der Bundeswehr für die Uno-Mission in Mali aussetzen. Die Sozialdemokratin hatte erst tags zuvor vom malischen Verteidigungsminister Sadio Camara die Zusicherung erhalten, dass die Bundeswehr in Mali erwünscht sei und den erforderlichen Personalwechsel ihrer Kräfte vollziehen könne.