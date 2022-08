Mali behindert seit Monaten den Einsatz der Bundeswehr, der im Rahmen der Uno-Stabilisierungsmission »Minusma« stattfindet. Ende Juli dann verbot die Regierung alle Flüge über Mali um das Personal für die Mission auszuwechseln, auch Versorgungs- und Rettungsflüge wurden immer wieder eingeschränkt. Gleichzeitig nähert sich die malische Führung, die sich vergangenes Jahr an die Macht geputscht hatte, immer mehr an Russland an. Erst diese Woche telefonierte Putschistenführer Assimi Goïta mit Wladimir Putin, man versicherte sich eine enge Kooperation.

Die Bundesregierung wird nun sehr schnell beraten müssen, wie es mit der Mission in Westafrika weitergehen soll. Verteidigungsministerin Lambrecht und ihre Generäle pochen intern darauf, dass die Sicherheit der deutschen Soldaten absolute Priorität hat, diese sei aber aufgrund der immer neuen malischen Schikanen kaum zu gewährleisten. Im Auswärtigen Amt indes glaubt man bis heute, die Irritationen mit Mali ausräumen zu können. Die deutsche Teilnahme an der Uno-Mission »Minusma« will man zu schnell aufgeben, da dann auch andere Partner abspringen würden.