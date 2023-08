Es sind schockierende Bilder, mit der sich eine Terror-Gruppe aus der Sahel-Region dieser Tage im Internet brüstet. Auf dem Foto ist ein junger Mann zu sehen, der offenbar vor seinem eigenen Grab kauert. Die Augen wurden ihm mit einem staubigen Tuch verbunden. Hinter ihm steht eine ganze Gruppe von bewaffneten Vermummten. In dem Text, den ein Ableger der Terror-Miliz »Islamischer Staat« kürzlich veröffentlichte, wird der junge Malier als »Helfer der Kreuzzügler« diffamiert. Weil er mit der Bundeswehr in Mali kooperiert habe, so das Pamphlet, habe man ihn in der Wüste hingerichtet und dann verscharrt.