Festhalten an Wahlstrategie Kaum einer kennt ihn - doch Weber will bleiben, wie er ist

Manfred Weber (CSU) hat gelassen auf Umfragen reagiert, wonach er nur einer geringen Zahl von Deutschen bekannt ist. "Ich habe nie erwartet, dass das wie der Wahlkampf eines französischen Präsidenten wird", sagte der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl dem SPIEGEL. "Wir machen hier etwas Neues. Es geht darum, die EU ein Stück weit demokratischer zu machen. Und das funktioniert spürbar." (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+.)

Ratschläge, auch aus der eigenen Partei, im Wahlkampf etwas weniger zurückhaltend aufzutreten, wies Weber zurück. "Ich bin jetzt 46 Jahre alt, ich werde meine Art, Politik zu machen, nicht mehr ändern."

Bei einer Umfrage hatten kürzlich nur 26 Prozent der Befragten in Deutschland angegeben, Weber sei ihnen bekannt. Bei der Spitzenkandidatin der SPD, Bundesjustizministerin Katarina Barley, waren es immerhin 39 Prozent.

Weber will nach der Europawahl Kommissionschef werden. Ob die Staats- und Regierungschefs wie 2014 den Spitzenkandidaten der siegreichen Parteienfamilie mit dem Posten betrauen, ist jedoch offen. Aus Sicht seiner Anhänger soll der Spitzenkandidatenprozess die EU demokratischer machen.

Die Staats- und Regierungschefs wollen sich nach gegenwärtigen Stand zwei Tage nach der Europawahl am 26. Mai in Brüssel treffen, um über die Neubesetzung der Posten zu beraten. Neben dem Amt des Kommissionspräsidenten stehen unter anderem Neubesetzungen an der Spitze des EU-Parlaments, des Europäischen Rats und der Europäischen Zentralbank an.

Weber betonte im Gespräch mit dem SPIEGEL die Vorzüge des Spitzenkandidatenmodells. "Wenn Frau Vestager die Frage, ob sie Kommissionspräsidentin werden will, nicht beantworten will, dann zeugt das nicht für viel Respekt vor den Wählern. Es geht darum, ein Mandat für die wichtigste Aufgabe in der EU zu bekommen. Daher sollte jeder, der sich dafür interessiert, mit offenem Visier antreten." Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wird von vielen für die Nachfolge von Kommissionschef Juncker favorisiert, tritt anders als Weber oder der Sozialdemokrat Frans Timmermans jedoch nicht als Spitzenkandidat an.

"Der Spitzenkandidat passt nicht zur EU. Sie wecken damit bei den Bürgern Erwartungen, als würden sie einen Präsidenten oder einen Regierungschef wählen. Das kann nur zu Enttäuschungen führen", sagte Vestager in einem Interview mit dem SPIEGEL.

In Webers Umfeld geht man davon aus, dass die Bekanntheit des Kandidaten in den nächsten Wochen noch deutlich zunimmt, wenn - vor allem in Deutschland - TV-Debatten anstehen. Weber tritt, von Ausnahmen wie einem Termin mit Kanzlerin Angela Merkel in Zagreb abgesehen, fast nur noch in Deutschland auf.