Klimapolitik EVP-Spitzenkandidat Weber spricht sich gegen CO2-Steuer aus

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich am Wochenende gegen eine CO2-Steuer ausgesprochen. Dafür wurde sie nicht nur von der Opposition, sondern auch von führenden Politikern aus der eigenen Partei kritisiert. Nun erhält Kramp-Karrenbauer in der Debatte Unterstützung von EU-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) und aus der hessischen Union.

"Ich glaube an technologische Lösungen, ich glaube nicht an neue Steuern, wie wir sie jetzt in Deutschland diskutieren", sagte Weber im "Morgenmagazin" des ZDF. Er wolle nicht regulieren, wie oft man fliegen dürfe, sondern, dass Airbus einen Flieger baut, der kein CO2 mehr ausstößt, sagte der CSU-Politiker.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte, man könne nicht einfach "fröhlich eine CO2-Steuer beschließen, ohne zu wissen, welche Auswirkungen diese dann haben wird". Man müsse zuerst prüfen, "welche Fehlsteuerungen damit verbunden sein könnten, zum Beispiel Fehlsteuerungen sozialer Art", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er warnte vor zusätzlichen Belastungen beispielsweise für Berufspendler.

Kramp-Karrenbauer hatte vor nationalen Alleingängen in der Frage gewarnt und gesagt, hinter einer CO2-Steuer verberge sich nichts anderes als eine stärkere Belastung für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas. Vize-Parteichef Armin Laschet und der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, hatten sich von der Absage distanziert. Brinkhaus etwa sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wir sind als Union bei neuen Abgaben und Belastungen immer sehr skeptisch. Aber es darf keine Denkverbote geben."

Lesen Sie hier, wie eine deutsche CO2-Steuer funktionieren könnte.

"Wie kriegen wir das hin?"

"Wir sind uns alle in der CDU und darüber hinaus im Klaren, dass wir die Klimaziele erreichen wollen. Die spannende Frage lautet jetzt: Wie kriegen wir das hin?", sagte Bouffier. "Streit über die Klimapolitik ist sicherlich nicht das, was wir brauchen." Das europäische Zertifikatesystem funktioniere beispielsweise ganz gut im Kampf gegen CO2.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kündigte an, sie werde noch vor der Sommerpause ein Modell für einen CO2-Preis vorlegen. Egal ob als Steuer, Abgabe oder Emissionshandel, soll dieses den Ausstoß von Treibhausgasen teurer machen. So sollen die Bürger dazu gebracht werden, CO2 zu sparen, außerdem sollen klimafreundliche Technologien gefördert werden.