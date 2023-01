Absage an Nord-Stream-Reaktivierung

Schwesig zeigte sich im SPIEGEL-Talk nicht bereit, eine Diskussion über eine mögliche Reaktivierung der Pipeline Nord Stream 1 zu führen. Auf die Frage, ob sie dem Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Nord Stream 1 zügig zu reparieren, folgen könne, antwortete Schwesig: »Nein.« Sie habe Konsequenzen gezogen.

Der Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 sei eine totale Zäsur. »Ich halte nichts von der Diskussion, ob man das noch mal für russisches Gas nutzt oder nicht. Die Pläne sind andere. Ich sehe das auch nicht«, so Schwesig. Denn: »Was Putin in der Ukraine anrichtet, an Unmenschlichem, an so viel Tod, an so viel Leid, das ist unverzeihlich. Das ist auch irreversibel. Deswegen müssen wir unsere Konsequenzen ziehen.«