Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern fördert den Verein Deutsch-Russische Partnerschaft in diesem Jahr anscheinend mit 350.000 Euro. Das gehe aus einem Schreiben des SPD-geführten Finanzministeriums an die Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hervor, berichtet der NDR . Das Schreiben sei auf den 28. März datiert – mehr als vier Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Einen Monat zuvor, am 28. Februar, hatte Schwesig zahlreiche Schritte hin zu einer anderen Russlandpolitik verkündet. So sprach sich die Regierungschefin unter anderem für die Auflösung der umstrittenen Stiftung Klima- und Umweltschutz aus, die mit dem vorläufig gestoppten Projekt Nord Stream 2 in Verbindung gebracht wird.