Sie bekommt Unterstützung von ihrer Partei: Manuela Schwesig , Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat die SPD -Bundestagfraktion angesichts der zunehmenden Kritik wegen ihrer Russlandpolitik hinter sich. Die Rücktrittsforderungen der CDU würden »nicht nur an den Haaren herbeigezogen, sondern auch verlogen« klingen, sagte der Sprecher der Landesgruppe Ost der SPD-Bundestagsfraktion, Frank Junge, der »Rheinischen Post« (Ausgabe vom morgigen Dienstag).

Die Opposition im Landtag und die Union im Bund werfen Schwesig eine zu große Nähe zum Kreml im Zusammenhang mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 vor. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen legte ihr den Rücktritt nahe: »Wenn die zuletzt in Medien beschriebenen Sachverhalte zutreffen, dann kann Frau Schwesig nicht im Amt bleiben, das ist völlig ausgeschlossen«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland .

Junge verweist auf außenpolitische Rolle der CDU

SPD-Politiker Junge hielt dem nun entgegen, wenn man sich vor Augen führe, dass in den letzten 16 Jahren Kanzlerin Angela Merkel den außenpolitischen Kurs gegenüber Russland geprägt habe »und wenn man zur Kenntnis nimmt, dass in Mecklenburg-Vorpommern die Koalition aus SPD und CDU die Ansiedlung von Nord Stream 2 sowie die Gründung der Klimastiftung von Anfang an gemeinsam auf den Weg gebracht haben, dann überraschen Rücktrittsforderungen aus den Reihen der CDU gegenüber Manuela Schwesig doch sehr«.

Schwesig hatte lange Zeit den Bau der Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2, durch die unter Umgehung der Ukraine weiteres russisches Gas nach Deutschland fließen sollte, gegen alle Kritik aus dem In- und Ausland verteidigt. Man müsse mit Russland im Gespräch bleiben und Gas sei eine wichtige Brückentechnologie, argumentierte sie immer wieder.