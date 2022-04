Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

SPD-Fraktionschef Julian Barlen verteidigte Schwesig am Mittwoch in Schwerin. Die SPD habe sich seit jeher für partnerschaftliche Beziehungen zwischen Staaten und für gute Nachbarschaft eingesetzt und sei dafür auch immer wieder Angriffen ausgesetzt gewesen. »Auf diesen Umstand hat die Ministerpräsidentin in der Beratung innerhalb der Fraktion am Rande hingewiesen«, sagte Barlen.