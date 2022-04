Manuela Schwesig hat die Kritik an ihrer Unterstützung für den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen. Die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern wies am Mittwoch auf den lange Zeit breiten politischen Konsens für das Vorhaben hin. »Deutschland hat viele Jahrzehnte bei der Energieversorgung stark auf Erdgas aus Russland gesetzt«, sagte die SPD-Politikerin in Schwerin.