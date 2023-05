Ein Graffiti am Wohnhaus von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist zum Fall für den Staatsschutz geworden. Unbekannte haben das Anwesen in Gelsenkirchen beschmiert. Der Vorfall habe sich bereits am 19. Mai ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte die »Welt« über die Tat berichtet. Laut Angaben aus seinem Ministerium hatte Buschmann an dem Tag Termine in Berlin.