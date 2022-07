Buschmann stellte zudem erneut eine Halbierung der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe in Aussicht. Die Maßnahme trifft Menschen, die ihre Geldbuße dauerhaft nicht zahlen, darunter viele Schwarzfahrer. Der Justizminister sagte, in Deutschland säßen »viel zu viele Menschen im Gefängnis für Delikte, bei denen sich der Gesetzgeber eigentlich wünscht, dass die Menschen eine Geldbuße zahlen – und nicht im Knast landen«. Er ergänzte: »Wir wollen nicht, dass Menschen allein wegen ihrer Armut in Haft kommen.« Die begrenzten Kapazitäten in Gefängnissen brauche der Staat »für Häftlinge, die deutlich schlimmere Delikte begangen haben«.