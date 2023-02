Begriffe aus der Zeit des Nationalsozialismus sollen keine Bundesgesetze mehr prägen. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will nun deshalb einem Bericht zufolge entsprechende Wörter aus den Texten entfernen. Die betroffenen Rechtsvorschriften sollten von den jeweils zuständigen Ressorts »auf etwaige Bereinigungserfordernisse geprüft und gegebenenfalls in Rechtsbereinigungsgesetzen bereinigt werden«, zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus einem Schreiben Buschmanns an andere Ministerien, darunter die Ressorts für Finanzen und Gesundheit.