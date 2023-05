Inzwischen hat sich Winkler für diesen Post ebenfalls via Facebook entschuldigt. In die »Putinversteher-Ecke?« Nein, nein, da wolle er sich nicht reinstellen lassen, betonte Winkler. Für seine Aussage über Selenskyj »entschuldige« er sich, er würde sie »so nicht noch einmal verfassen«.

Nach seiner ersten Äußerung war Winkler schon am Sonntag vom DFB kritisiert worden, am Montag distanzierte sich nach anderen Verbandsvertretern auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit scharfen Worten. »Unerträglich« und »beleidigend« sei die Einlassung seines Stellvertreters, so Neuendorf. Winklers Äußerung fällt in die Vorbereitung auf das symbolträchtige 1000. Länderspiel der Nationalmannschaft am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine. An diesem Mittwoch soll die Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten des DFB über Konsequenzen für Winkler beraten.