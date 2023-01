Nach langen Debatten in der Ampelkoalition ist es nun so weit: Deutschland wird seine Waffenlieferungen an die Ukraine verstärken. Konkret sollen die ukrainischen Truppen mit bis zu 40 Marder-Schützenpanzer sowie einer Patriot-Flugabwehrbatterie unterstützt werden. Die ersten Lieferungen könnten schon in diesem Quartal stattfinden.