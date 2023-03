Markus Feldenkirchen: »Sie schlugen damals vor, die FDP umzubenennen. Und jetzt gerade haben wir wieder mal nicht ganz so leichte Zeiten für die FDP.«

Marie-Agnes Strack-Zimmermann: »Jetzt komme ich wieder mit dem neuen Namen.«

Feldenkirchen: »Fünf Landtagswahlen in Folge verloren. Es gibt ganz viele Versatzstücke und wir können quasi puzzeln.«

Strack-Zimmermann: »Das ist ja... Es ist ja wieder typisch SPIEGEL.«

Feldenkirchen: »Geben Sie mir einmal bitte das Buch.«

Strack-Zimmermann: »Was passiert in der Nacht? Was passiert hier gerade in der Nacht?«

Feldenkirchen: »So, wir haben hier also. Sie sehen die Begriffe: Wir haben Macho, wir haben frech, wir haben Power. Natürlich auch Freiheit. Gehört sicherlich dazu.«

Strack-Zimmermann: »Sie haben wirklich kein Klischee ausgelassen.«

Feldenkirchen: »Die CLP – Christian Lindner Partei, wäre das was?«

Strack-Zimmermann: »Nein, das sind natürlich jetzt unglaubliche Klischees, die Sie hier haben.«

Feldenkirchen: »Machen Sie einen Alternativvorschlag.«

Strack-Zimmermann: »Also Partei der Privatversicherten... Ich bin nicht privat versichert.«

Feldenkirchen: »Partei der Privatversicherten? Wäre das was?«

Strack-Zimmermann: »Nein, nein, nein, nein, das ist alles zu...«

Feldenkirchen: »Partei, die gegen das Tempolimit ist.«

Feldenkirchen: »Power? Frech?«

Strack-Zimmermann: »So, jetzt habe ich es.«

Feldenkirchen: »Die Freiheit Power-Partei.«

Strack-Zimmermann: »Ja, ist doch nicht schlecht. FPP.«

Feldenkirchen: »Ich war gestern im Deutschen Bundestag unterwegs und habe mal gefragt, was die Kollegen über Sie denken. Aus fast allen Parteien.«

Strack-Zimmermann: »Oh Gott!«

Feldenkirchen: »Wir schauen uns das mal an und in der Zeit räume ich ein bisschen den Tisch auf.«

Strack-Zimmermann: »Jetzt bin ich ja mal gespannt.«

Feldenkirchen: »Herr Bartsch, denke ich an Frau Zimmermann in der Nacht...«

Dietmar Bartsch: »Dann kann ich wirklich kurzzeitig nicht schlafen. Sie ist schon eine besondere Abgeordnete in der FDP. Aber ich glaube, Christian Lindner schläft noch schlechter, wenn er an sie denkt.«

Feldenkirchen: »Was gilt es zu beachten bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann?«

Wolfgang Kubicki: »Ja, zunächst, dass sie eine rheinische Frohnatur ist und einen sehr festen Standpunkt hat in der Frage des Ukrainekrieges und den Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen.«

Anton Hofreiter: »Frau Strack-Zimmermann ist eine von der Sache getriebene, sehr kluge, und in meiner Erfahrung sehr aufrechte Politikerin.«

Karl Lauterbach: »Ich finde, sie macht eigentlich eine tolle Arbeit für eine Abgeordnete.«

Feldenkirchen: »Muss man Angst haben vor Frau Strack-Zimmermann?«

Alexander Graf Lambsdorff: »Man muss vor Frau Strack-Zimmermann nicht nur keine Angst haben, man sollte sehr gut zuhören, was sie sagt. Das ist meistens klug und ganz oft richtig.«

Lauterbach: »Sie nervt auch nicht immer.«

Paul Ziemiak: »Sie ist streitbar. Ich mag solche Frauen. Das muss ich wirklich sagen, weil sie Dynamik reinbringen.«

Lauterbach: »Frau Strack-Zimmermann hat in Talkshowhinsicht von mir nicht viel zu lernen.«

Feldenkirchen: »Braucht es ein Tempolimit für die Rufe nach Waffenlieferungen von Frau Strack-Zimmermann?«

Ralf Stegner: »Jedenfalls finde ich diesen Überbietungswettbewerb nicht hilfreich. Und dass sie das so in dem Maße tut, das ist vielleicht dem Temperament geschuldet, aber vielleicht ist es eben auch der Unterschied, warum der Bundeskanzler der Bundeskanzler ist und Frau Strack-Zimmermann die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.«

Feldenkirchen: »Fühlen Sie sich gut getroffen?«

Strack-Zimmermann: »Ja, ich fühle mich gut getroffen. Ich finde es sehr charmant und Karl Lauterbach kommt ja aus Köln. Der hat ja einen unheimlich guten Witz. Das ist ihm ein bisschen entgangen oder vergangen nach dem Job, den er machen muss. Also Gesundheitsminister.«

Feldenkirchen: »Kann jemand ein guter Bundeskanzler sein, der nicht in der Lage ist, Lagen richtig einzuschätzen?«

Strack-Zimmermann: »Olaf Scholz hat in der Tat bei dem G20-Gipfel, deswegen habe ich ja darauf angespielt, die Lage falsch eingeschätzt und die Lage auch nicht wirklich im Griff gehabt. Das kann man, glaube ich, jetzt auch historisch gesehen sagen.«

Feldenkirchen: »Und, hat er die aktuelle Lage im Griff?«

Strack-Zimmermann: »Ich glaube, dass er lange gebraucht hat oder länger gebraucht hat, um die Dimension dieses Angriffs Russlands auf die Ukraine zu verinnerlichen.«

Feldenkirchen: »Wenn ich Olaf Scholz nach unserer Regierungszeit mal im Dunkeln begegne...«

Strack-Zimmermann: »Dann würde ich ihm vorschlagen, dass wir mal ein Bier zusammen trinken gehen und manche Dinge mal aufrollen, warum etwas wie gekommen und warum es nicht gekommen ist. Das würde mich interessieren. Er hat ja Berater um sich herum und das würde mich wirklich interessieren. Wir hätten vor einem halben Jahr die Ukraine schon ausbilden können. Jeder Tag, den wir gewartet haben, ist ein Tag zu viel gewesen, weil einfach viele Menschen in der Ukraine sterben. Und diese Stellungskämpfe um Bachmut herum. Die wären heute anders, wenn die Ukrainer schon vor einem halben Jahr entsprechend ausgerüstet worden wären.«

Feldenkirchen: »Im Kanzleramt wird gelästert, dass sie quasi eine Art Geschäftsmodell aus der Kritik an Olaf Scholz gemacht hätten.«

Strack-Zimmermann: »Na ja, das ist natürlich... Wer, das sagt .... Wahrscheinlich der Kanzleramtsminister. Dann macht man es sich schon sehr, sehr einfach, weil man sollte nicht auf Strack-Zimmermann gucken, was die sagt, sondern man sollte schauen, was in der Ukraine passiert. Und da werden jeden Tag Menschen ermordet.«

Feldenkirchen: »Es gibt inzwischen viele Spitznamen oder Bezeichnungen für Sie. Wir haben mal einige davon vorbereitet und ich würde Sie gern fragen, von welchen Sie sich einigermaßen beschrieben fühlen.«

Strack-Zimmermann: »Also das Wort Kriegstreiberin, wir haben das mal gescannt, wird ungefähr in der Woche 14.000 mal verwandt gegen mich. Das ist kein Witz. Das ist ein Wort, was eigentlich aus dem Munde von Rechtsradikalen kommt. Die bezeichnen mich gerne so. Dass die ›taz‹ das auch so schreibt, es sollte ja so ein bisschen witzig und so halb witzig, halb ironisch sein. Ja, Gott, okay.«

Feldenkirchen: »Verteidigungsministerin werden Sie wohl eher nicht mehr werden. Aber verraten Sie uns: Wären Sie es gern geworden?«

Strack-Zimmermann: »Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich Ja gesagt. Und wahrscheinlich viele Nächte nicht geschlafen. Weil man muss sich darüber im Klaren sein. Das ist eine Aufgabe, wo man kaum gewinnen kann und die beinhart ist, weil man für alles verantwortlich gemacht wird, was auch Jahrzehnte vorher nicht passiert ist. Und wenn Dinge nicht passieren und sie schlagen plötzlich auf in der Zeit, in der man verantwortlich ist, kann man nicht mal sagen: Mensch, ich habe den und den Fehler gemacht, sondern man muss sofort einen geraden Rücken machen. Also ich ja, ich hätte es gemacht, aber es stand, das gehört auch zur Wahrheit dazu, nie zur Debatte. Es war in den Koalitionsverhandlungen, als die abgeschlossen waren und die Ministerien verteilt worden sind, klar, dass die SPD das Ministerium nimmt. Insofern habe ich mich gefreut, dass man es mir zutraut. Aber ich habe keinen Gedanken daran verschwendet.«