SPD-Politiker Dietmar Nietan warf der Union vor, mit ihrem Antrag auf Panzerlieferungen, »Radau« machen zu wollen, obwohl bei der Ramstein-Konferenz der Verteidigungsminister am Freitag »substanzielle Beschlüsse« bevorstünden. Er bezeichnete das Vorgehen als kleinkarierte Parteipolitik.

Kritik an AfD und Linken

Doch auch aus der Ampel war Unterstützung für mögliche Leopard-Lieferungen zu hören. FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann warnte Bundeskanzler Scholz. Dessen Vorgängerin Angela Merkel (CDU) habe nach der russischen Besetzung der Krim 2014 die Beziehungen zu Russland nicht überdacht, sondern im Gegensatz die Pläne zur deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 vorangetrieben. Das sei der Anfang der Spaltung Europas in dieser Frage gewesen. »Und in der Tat muss auch der Bundeskanzler aufpassen, dieses Europa nicht zu spalten. Wir werden gemeinsam die Ukraine unterstützen«, sagte Strack-Zimmermann: »Das geht mit einer klaren Ansage an Wladimir Putin. Wer unser System zerstören will, wird es mit allen Demokraten zu tun bekommen.«