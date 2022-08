Aufgewachsen sei sie in einem offenen, geselligen Zuhause. Ihre Eltern beschreibt sie als »positiv und dem Leben zugewandt, integer, fromm und hilfsbereit«. Sie hätten ihr einen für ihre Arbeit wichtigen Wert mitgegeben: sich selbst nicht so wichtig nehmen. »Gerade in der Politik wimmelt es von Wichtigtuern, die sich in ihrer Rolle verlieren. Dabei ist alles nur geliehene Macht.«