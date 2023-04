»Täte der europäischen Politik gut«

Unterstützung für ihren Vorstoß erhielten die Julis vom bayerischen FDP-Vorsitzenden Martin Hagen. »Die FDP muss mit einer profilierten Persönlichkeit an der Spitze in den Wahlkampf ziehen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Gesichtern unserer Partei«, sagte Hagen. Sie sei meinungsstark, habe einen klaren politischen Kompass und scheue sich auch nicht, anzuecken – so etwas brauche die FDP: »Mit ihrer Durchsetzungsstärke und internationalen Expertise täte sie der europäischen Politik gut.«