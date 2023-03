Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) geht davon aus, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) »lange gebraucht hat oder länger gebraucht hat, um die Dimension dieses Angriffs Russlands auf die Ukraine zu verinnerlichen«. Im SPIEGEL-Spitzengespräch mit Moderator Markus Feldenkirchen sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, im Parlament habe es Menschen gegeben, »die spontan, just in diesem Augenblick des Angriffs, erahnten, was da gerade passiert«, sagte Strack-Zimmermann. Heute habe Scholz »einen größeren Überblick, als er spontan gehabt hat«.