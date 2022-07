Angesichts der Blockadeaktionen von Klimaaktivisten hat CDU-Generalsekretär Mario Czaja ein hartes Durchgreifen der Sicherheitsbehörden gefordert. »Genau wie Hooligans sollten auch Blockierer schon vor angekündigten Aktionen konsequent und so lange wie möglich in präventiven Gewahrsam genommen werden«, sagte Czaja der »Welt am Sonntag« (»WamS«). Die Zeitung berichtete unter Berufung auf eigene Recherchen, dass Aktivisten der Gruppe »Letzte Generation« dieses Jahr bundesweit bereits mehrere hundert Straßen blockiert hätten.