Skandalös sei auch die Teilnahmslosigkeit der Polizeibehörde in Sachsen-Anhalt, so Heubner. »Es bleibt zu hoffen, dass die Kolleginnen und Kollegen Lehmanns in Magdeburg auf seine rechtsextremen Primitivsprüche nicht mit Schulterklopfen oder Achselzucken, sondern mit Anzeigen reagieren.«

Das zuständige Innenministerium des Landes hatte bestätigt, es habe die Rückkehr Lehmanns in den Polizeidienst nicht verhindert. Ein Beamter, der in den Landtag einziehe, sei auf Antrag »spätestens drei Monate nach Antragstellung wieder in das frühere Dienstverhältnis zurückzuführen«.

Ein im Jahr 2018 eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Politiker wegen Körperverletzung und Nötigung gegenüber einem AfD-Fraktionskollegen hat die Staatsanwaltschaft inzwischen eingestellt.