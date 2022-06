Medienbericht Umstrittener AfD-Politiker arbeitet wieder bei der Polizei – in der Kleiderkammer

In einer Landtagsdebatte in Sachsen-Anhalt verunglimpfte Mario Lehmann Flüchtlinge. Der AfD-Politiker und Ex-Parlamentarier hat laut einem Zeitungsbericht die Rückkehr in den Polizeidienst beantragt – mit Erfolg.