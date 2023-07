Voigt hat stets seine Unschuld beteuert. »Für mich gilt, was ich von Tag eins an gesagt habe: Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen«, hatte er in der Vergangenheit gesagt. Auch Grünseisen betonte, für Voigt gelte die Unschuldsvermutung. Wann die Staatsanwaltschaft entscheiden werde, ob sie im Ergebnis ihrer Ermittlungen Anklage gegen Voigt erhebt oder nicht, sei derzeit noch nicht absehbar.