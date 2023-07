Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder bedauert das geplatzte Vorhaben und die damit verbundenen Kosten. »Das mit der Maut ist tatsächlich schlicht und einfach schlecht gelaufen und war am Ende ein echtes Problem«, sagte Söder am Mittwochabend im »heute journal« des ZDF . »Die Zahl steht jetzt da im Raum, und deswegen ist das einfach ärgerlich, das ist wahr«, so der Landeschef über die Millionenkosten.