Konter der Ampelparteien: »Rechentricks«, »Ego-Shooter«, »kein Verlass«

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang warf Söder unter anderem »Rechentricks« bei den Zahlen zum Ausbau erneuerbarer Energien vor. In den vergangenen Jahren sei in Bayern der Ausbau der Windkraft verschlafen und das Potenzial nicht genutzt worden – so gefährde Söder den Wohlstand Bayerns und auch Deutschlands.

SPD-Landeschef Florian von Brunn warf Söder bei der Parallelveranstaltung seiner Partei in Vilshofen Selbstdarstellertum statt zukunftsgerichteter Politik vor: Der Ministerpräsident sei ein »Ego-Shooter«. Auch stichelte er gegen Söder und dessen immer wieder diskutierte Ambitionen als künftiger Unions-Kanzlerkandidat . »Eigentlich ist es so, dass der Stuhl des Ministerpräsidenten im Landtag schon heute nicht mehr besetzt ist. Selfie-Söder ist so selten im Landtag wie die CSU im Kanzleramt. Aber dafür ist er ständig in allen sozialen Netzwerken. Man könnte schon meinen, das S in CSU stünde für Social Media«, sagte von Brunn.