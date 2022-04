Jetzt gelte: »Ich bin nur für Bayern im Einsatz. Ein CSUler hat ohnehin nur einmal im Leben die Chance.« Er gehöre einfach »am besten nach Bayern«, so Söder.

Vor der Bundestagswahl 2021 hatte Söder mit dem damaligen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet um die Unions-Kanzlerkandidatur konkurriert; durchgesetzt hatte sich am Ende Laschet, der dann aber die Wahl verlor. Wenn er auf die Auseinandersetzung zurückblicke, könne er damit gut leben, sagte Söder. »Es ist Schnee von gestern.«

Umstrittene Gasgewinnung: Söder will Fracking in Deutschland »ergebnisoffen prüfen«

Am Samstag hatte Söder mitgeteilt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. »Jetzt hat es mich nach zwei Jahren doch noch erwischt«, schrieb er auf Twitter. Eigentlich hätte Söder am Sonntag zu einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien aufbrechen wollen.