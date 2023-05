Söder zur Kanzlerkandidatur »Ich stehe da nicht zur Verfügung«

Söder hat bereits in der Vergangenheit dementiert, an einer Kanzlerkandidatur Interesse zu haben. »Ich persönlich habe definitiv keine Ambitionen mehr«, sagte er beispielsweise Anfang des Jahres in einem Doppelinterview mit Merz im »Münchner Merkur«. »Meine Aufgabe ist Ministerpräsident in Bayern, dafür brenne ich, und dafür setze ich mich mit aller Kraft ein.« Mehr dazu, dass Söder heute dies sagt und morgen jenes tut, können Sie hier nachlesen .