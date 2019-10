Unionsparteien Söder gegen Urwahl des Kanzlerkandidaten

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich im Interview mit dem SPIEGEL gegen eine Urwahl des nächsten Unionskanzlerkandidaten ausgesprochen: "Sie verstößt gegen die Idee einer gemeinsamen Entscheidung von CDU und CSU." Es könne nicht sein, "dass eine Unions-Schwester per Urwahl einen Kanzlerkandidaten bestimmt und die andere das nur noch abnicken kann".

Der Wahlsieg von Sebastian Kurz in Österreich habe gezeigt, dass Parteien dann am erfolgreichsten sind, wenn sie geschlossen sind: "Wer endlose Personaldiskussionen führt, verunsichert nur seine Wähler", sagte Söder dem SPIEGEL. Zu seinen eigenen Ambitionen auf eine mögliche Kanzlerkandidatur hält sich der bayerische Ministerpräsident bedeckt.

Die Junge Union will auf ihrem Jahrestreffen in Saarbrücken an diesem Wochenende über einen Antrag abstimmen, in dem eine Urwahl des nächsten Unionskanzlerkandidaten gefordert wird.

Der Vorstoß wirkt wie ein Angriff auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die am Sonntag die Abschlussrede auf der Veranstaltung der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU halten wird. Als CDU-Chefin wäre Kramp-Karrenbauer die natürliche Kanzlerkandidatin der Union. Allerdings sinkt ihre Beliebtheit in der Bevölkerung.