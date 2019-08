Vor Landtagswahlen Söder fordert Verlegung von Bundesbehörden nach Ostdeutschland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für die Verlagerung von Bundesbehörden in ostdeutsche Länder ausgesprochen. Es müsse nicht alles in Berlin sein. "Ich finde, in den neuen Ländern hätten wir dafür einen passenden Platz", sagte Söder vor etwa 3000 Besuchern im thüringischen Erfurt.

Außerdem empfahl der CSU-Chef eine Stärkung der ländlichen Räume über Digitalisierung - mit Anschlüssen in jedem Dorf "und ehrlicherweise in jedem Kuhstall", wie Söder sagte. Erneut sprach er sich für Sonderwirtschaftsregionen aus. Diese könnten laut Söder der wirtschaftlichen Entwicklung einen neuen Impuls geben.

In Brandenburg und Sachsen wird an diesem Wochenende gewählt, die Landtagswahl in Thüringen folgt Ende Oktober. Die Koalitionsverhandlungen könnten vor allem in Sachsen kompliziert werden. Laut Umfragen wäre derzeit eine Koalition zwischen CDU, SPD und Grünen möglich.

"Noch nie so schwierige Sondierungen"

Grünenchef Robert Habeck hat jüngst noch einmal die Unterschiede zwischen CDU und Grünen betont. Für ein Bündnis gebe es "überhaupt keinen Automatismus, im Gegenteil". Wahrscheinlich habe es "noch nie so schwierige Sondierungen" gegeben, weil "die Gegnerschaft lange geübt und die inhaltlichen Schnittmengen gleich null" seien. Angesichts der Lage seien die Grünen zu Gesprächen bereit, über ein Bündnis entscheide "maßgeblich der Wahlerfolg der Grünen" am kommenden Sonntag.

Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat von der sächsischen CDU ein klares Bekenntnis gegen Rechtsaußen gefordert. "Die Sachsen-CDU hat in Teilen ein rechtes Problem", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Koalitionen mit der Union sind für Grüne grundsätzlich nur denkbar, wenn die Grenze nach rechts klar gezogen ist."

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer habe zwar "sehr deutlich gemacht", dass der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nicht seine Positionen vertrete und die AfD "schon gar nicht". Allerdings müsse die Union grundsätzlich "darüber nachdenken, wie es mit AfD-Kooperationen auf kommunaler Ebene aussieht", sagte die Grünen-Politikerin.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer habe schließlich erklärt, es werde mit der AfD auf gar keinen Fall eine Zusammenarbeit geben. Später habe sich jedoch herausgestellt, dass es beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern doch Zusammenarbeiten gebe.