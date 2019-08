TV-Interview Söder fordert Sonderwirtschaftsregionen mit niedrigen Steuern

CSU-Chef Markus Söder hat dafür plädiert, in strukturschwachen Gebieten in Deutschland Sonderregionen mit niedrigeren Steuersätzen auszuweisen, etwa in Grenznähe. Dies könne Investoren anlocken und die Regionen wirtschaftlich stärken, sagte Söder am Sonntag im ARD-"Sommerinterview".

Der bayerische Ministerpräsident plädierte mit Blick auf die ostdeutschen Bundesländer dafür, statt Gerechtigkeitsdebatten zu führen lieber die Chancen zu definieren. "Ich würde mir wünschen, dass wir einen Chancenplan machen für die neuen Bundesländer."

Viele Menschen aus Thüringen, Sachsen oder anderen ostdeutschen Bundesländern würden nämlich nach Bayern kommen, weil sie dort Chancen für sich sähen, berichtete Söder. Zu einem "Chancenplan" könne etwa gehören, neue Universitäten im Osten anzusiedeln.