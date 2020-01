Söder fordert Umbau des Bundeskabinetts Bayerischer Pressingversuch

Wäre Markus Söder Fußballtrainer, könnte man sich vorstellen, wie er derzeit an der Seitenlinie steht und gestikuliert. Seine Ersatzspieler zum Aufwärmen schickt und die Mannschaft auf dem Feld dazu antreibt, mehr Tempo zu machen. Nur ist Söder kein Fußballtrainer, sondern CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident. Aktuell versucht er, auf dem politischen Spielfeld Druck auszuüben.

Söder, den manche in der Union für noch höhere Aufgaben geeignet halten, hatte sich die erste Halbzeit der amtierenden Großen Koalition angesehen. Anfang November zog er mit der gesamten Mannschaft eine Zwischenbilanz und bezeichnete diese dank des Grundrenten-Kompromisses als "perfekt abgerundet".

Doch inzwischen hat er offenbar seine Meinung geändert: Die Leistungen der Koalition reichen ihm für die volle Spielzeit nicht mehr aus. Damit ist Söder spät dran, Halbzeit der Legislaturperiode war bereits im vergangenen Oktober.

"Bis Mitte des Jahres das Regierungsteam verjüngen und erneuern"

Den Fußball-Vergleich bemühte Söder selbst: "In der zweiten Halbzeit verstärkt man sich mit neuen und frischen Kräften", sagte der CSU-Chef in einem Interview der "Bild am Sonntag". "Wir sollten daher bis Mitte des Jahres das Regierungsteam verjüngen und erneuern." Oder anders formuliert: Die bisherige Besetzung ist nicht dynamisch genug, um gute Politik zu machen. Söder wünscht sich "Aufbruchstimmung", "politische Perspektiven für mehrere Jahre und nicht nur bis 2021", will aber keine Namen nennen.

Am meisten stört ihn, dass Deutschland bei "Innovation und Wirtschaft" im internationalen Vergleich zurückfalle, vor allem "gegenüber den USA und China" - dabei müssten diese Themen für die Union doch an erster Stelle stehen. Er fordert "eine deutsche Hightech-Agenda: Investitionen in künstliche Intelligenz, Raumfahrt und Clean-Tech."

Fast beiläufig spricht Söder, dem Mitte März in Bayern Kommunalwahlen bevorstehen, das bestimmende politische Thema des vergangenen Jahres an: "Unsere globale Antwort auf den Klimawandel sind Innovation und Technologie."

Die Forderung nach Verjüngung und der inhaltliche Schwerpunkt lassen zwei Schlüsse zu:

Wirtschaftsminister Altmaier weiß selbst, dass das Wachstum der deutschen Wirtschaft deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Zudem steht der 61-Jährige wegen seines Verhaltens im 5G-Vergabeverfahren und bei der Abstandsregelung für Windräder in der Kritik. Deutschland verteidigte in einer Rangliste des Weltwirtschaftsforums von Oktober zwar den globalen Spitzenplatz in der Kategorie Innovationsfähigkeit, große Defizite gab es aber bei der Informationstechnologie.

Auch die anderen drei Kabinettsmitglieder haben Probleme: Das Klimapaket der Bundesregierung, das Umweltministerin Schulze, 51, als "massives Innovations-, Investitions- und Modernisierungsprogramm" bewarb, wird zur Erfüllung der selbstgesteckten Klimaziele bis 2030 nicht reichen.

Für mehr Investitionen in Wirtschaft und Innovation müsste sich auch Finanzminister Scholz, 61, bewegen, der Wahrer der schwarzen Null. Und Forschungsministerin Karliczek, 48, mahnte zwar wiederholt mehr Ausgaben für die Entwicklung von Zukunftstechnologien an, blieb in der Öffentlichkeit aber weitgehend blass. Auch die umstrittene Vergabe eines Zentrums für Batteriezellenforschung belastet sie seit Monaten.

Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.

Söders Problem: Im Alleingang kann er in allen vier Fällen nichts ausrichten. Als CSU-Chef könnte er lediglich dafür sorgen, dass in den von seiner Partei besetzten Ministerien ein personeller Wechsel stattfindet. Zwar wäre mit einem Abgang von Innenminister und Rivale Horst Seehofer, 70, oder Entwicklungsminister Gerd Müller, 64, die geforderte Verjüngung ein Leichtes, doch beide Ressorts haben kaum Einfluss auf die Bereiche Wirtschaft und Innovation.

Den für Ministerverhältnisse jungen Andreas Scheuer, 45, will Söder offenbar auch nicht opfern: Der Verkehrsminister leiste "gute Arbeit", befand er. Er sei überzeugt, dass Scheuer die Vorwürfe zum Mautdebakel im Untersuchungsausschuss mit großer Ernsthaftigkeit vollständig aufklären werde.

Damit stellt sich der CSU-Chef womöglich selbst ein Bein. Denn das Verkehrsministerium ist eins der größten Sorgenkinder, wenn es um die Erreichung der Klimaziele geht. Weigert Söder sich gegen eine Auswechslung Scheuers, macht er sich in puncto Erneuerung unglaubwürdig. Das dürfte er wissen, und ließ sich deshalb eine Hintertür offen: "Die Maut darf nicht zu einer dauerhaften Hypothek werden", sagte Söder.

Koalition seit 2018: Bisher wechselte Merkel nur notgedrungen

Für jede größere Kabinettsumbildung müsste der bayerische Regierungschef wohl nicht nur Kanzlerin Angela Merkel überzeugen, sondern auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und das SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. In der laufenden Legislaturperiode gab es Veränderungen im Kabinett bislang nur, weil Katarina Barley (SPD) und Ursula von der Leyen (CDU) auf europäische Posten wechselten.

Am Montag sprang immerhin CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt seinem Parteichef bei. "Wenn man den Willen hat, bis 2021 gemeinsam zu arbeiten, dann muss man auch bereit sein, immer mal wieder etwas zu erneuern", sagte Dobrindt gegenüber RTL und n-tv. Dazu gehöre auch Söders Forderung nach einer Kabinettsumbildung. Dobrindt wies den Vorwurf zurück, die CSU könnte dadurch die Koalition destabilisieren: "Wir sind der sichere Partner in dieser Koalition und wir bleiben unseren Grundsätzen treu."

Söder hofft nun womöglich, dass die Kanzlerin angesichts des Handlungsdrucks eher geneigt ist, Kabinettsmitglieder auszutauschen. "Wir kommunizieren gut und konstruktiv miteinander", sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland über sein Verhältnis zu Merkel. Die jedoch stellte sich am Montag hinter ihr Kabinett. Zwar könne die Bundesregierung gewiss an "Tempo und Dynamik zulegen", beispielsweise bei der Digitalisierung, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Kanzlerin arbeite aber "mit allen Ministerinnen und Ministern gut und gerne zusammen".

Tatsächlich hat Merkel schon einmal einen Minister entlassen, ohne dass dieser seinen Rücktritt angeboten hätte.

2012 verlor Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) seinen Posten. Die Kanzlerin sagte damals zur Begründung, es sei "offensichtlich, dass die Umsetzung der Energiewende noch große Anstrengungen erfordert", weshalb das Ministerium eine wichtige Rolle zu spielen habe. Röttgen, der kurz zuvor als CDU-Spitzenkandidat die NRW-Landtagswahl verloren hatte, war dabei offenkundig nicht mehr vorgesehen. Sein Nachfolger wurde Peter Altmaier.