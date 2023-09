Beim Politischen Aschermittwoch wird ordentlich ausgeteilt. Einige verbale Attacken auf CSU-Chef Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) haben jedoch rechtliche Konsequenzen.

Das Amtsgericht Deggendorf hat gegen den österreichischen Politiker Gerald Grosz einen Strafbefehl wegen mutmaßlicher Beleidigung von Söder und Lauterbach erlassen. Grosz soll eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 400 Euro zahlen, also 36.000 Euro, wie ein Sprecher des Amtsgerichts am Freitag auf Anfrage bestätigte. Der Anwalt von Grosz, Alexander Stevens, teilte mit, er habe Einspruch eingelegt. Die Grosz zur Last gelegten Taten seien »evident nicht strafbar«.