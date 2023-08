Auch für Söder geht es in der Affäre um viel: Im Freistaat wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Im Wahlkampf hatte der CSU-Chef bislang für eine Fortsetzung seiner Koalition mit den Freien Wählern geworben. Nach SPIEGEL-Informationen will die CSU weiterhin an ihrer Partnerschaft mit den Freien Wählern festhalten. Ein schwarz-grünes Bündnis wurde bei einer Schalte der CSU-Fraktion vor Beginn des Koalitionsausschusses hingegen ausgeschlossen.