Bayerns Regierung in der Flugblattaffäre Söder und der Gaudibursch

Hubert Aiwanger treibt Markus Söder in der Flugblattaffäre vor sich her. Dem CSU-Chef fehlen die Optionen, weil er sich an die Freien Wähler gekettet hat. Aiwanger träumt derweil vom Sprung in die Bundespolitik.