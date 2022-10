Markus Söder kritisiert Bundesregierung »Endlos-peinliches Ampel-Tiki-Taka«

Der CSU-Parteitag steht unter dem Eindruck der Landtagswahl, die in einem Jahr in Bayern stattfinden wird. In Umfragen liegt die CSU derzeit unter 40 Prozent. Zum Abschluss des Parteitags am Samstag wird CDU-Chef Friedrich Merz in Augsburg zu Gast sein.

In Kürze mehr bei spiegel.de