Offenbar noch höhere Ausgaben in den ersten vier Monaten 2023

Für 2023 gab die Staatskanzlei bis zum Stichtag 8. Mai Kosten von 75.726,73 Euro an, pro Monat also mehr als 15.000 Euro. Zudem steht seit Jahren in der Staatskanzlei ein fest angestellter Fotograf auf der Gehaltsliste. Sein Gehalt wird »vergleichbar der 3. Qualifikationsebene« bezeichnet, was einem Monatsgehalt zwischen rund 3000 Euro und 5600 Euro entspricht.