Angesichts der Inflation und der Energiekrise in Deutschland fordert CSU-Chef Markus Söder weitere Entlastungen für die Bevölkerung. Er plädiert für günstige Angebote im öffentlichen Personennahverkehr. »Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland«, sagte Söder der »Bild am Sonntag«.