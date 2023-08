Aiwangers Aussagen im Koalitionsausschuss am Dienstag reichten für eine abschließende Klärung »definitiv nicht aus«, hatte Söder am Dienstag mitgeteilt. Es dürften »keine Restzweifel« bleiben. Er machte aber auch deutlich, dass er mindestens vorerst an Aiwanger festhält: »Bis zur abschließenden Klärung, solange kein neuer Beweis vorliegt oder bisher Gesagtes komplett widerlegt werden kann, wäre eine Entlassung aus dem Amt eines Staatsministers ein Übermaß.« Er fügte hinzu: »Das heißt, es darf jetzt auch nichts mehr dazukommen.«

Aiwanger auf X: »Schmutzkampagnen gehen nach hinten los«

Erstmals seit vier Tagen gibt es auf Aiwangers Profil auf X (ehemals Twitter) einen neuen Eintrag: »#Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los. #Aiwanger«, stand dort am Mittwoch zu lesen. In aller Regel verfasst Aiwanger sämtliche Posts selbst. Es gab zunächst keine Bestätigung, ob das auch diesmal der Fall war.