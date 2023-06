Seinen ersten Deutschlandbesuch hatte Li am Montag mit einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Hauptstadt begonnen. Am Dienstag folgten Regierungskonsultationen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministern beider Länder. Zum Auftakt der Konsultationen in Berlin war Li mit militärischen Ehren empfangen worden.